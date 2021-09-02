Вашингтон, 2 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Крупный план встречи президента Украины Владимира Зелинского в Белом доме спровоцировал шквал негативных комментариев в социальных сетях. Люди не понимают странного поведения украинского лидера и назвали увиденное жалким зрелищем. Редакция выбрала наиболее интересные суждения, опубликованные в телеграм-чате представителя МИД России Марии Захаровой.

Цитата из видео Странное поведение президента Украины Владимира Зелинского в белом доме

«Всё равно ведёт себя, как клоун. Видимо, настолько сильно в кровь уже въелось», — замечает Алексей Кулаков.

«Позорище! Дешевка!» — негодует Георгий Бояджаянц.

«Какое подобострастие, и ещё, видимо, чем-то занюханное» — делится наблюдением Алёна.

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«Старик и клоун», — иронизирует Аркадий Звездунов.

«Нервное расстройство. Дергается весь как на иголках. Жалкое зрелище, стыд», — считает Артём Бодруй.

«Делать хорошую мину на лице при плохой игре не получается…» — замечает Евгений Филоненко.

«Недопустимое количество беспокойных шевелений, судорожных движений и подергиваний мышц лица», — поддерживает Елена Косилова.

«Простите, он под кайфом?» — задается вопросом Александр Пономарёв.

«Комик он, ко-мик, ну никак не президент, не его это, не его. Ох, и аукнется ему всё это — предательство…» — делится мнением Сергей.

«Жалкое зрелище. Никакой презентабельности, ни достоинства по рангу, ни интеллектуальности по виду. Как будто постоянно испытывает когнитивный диссонанс: а что я, а кто я, а где я?! И игы-гы-гы! Одним словом — хозяин Укруси», — считает Татьяна Влади.

«Жалкое зрелище, просто кошмар. Две крайности сидят. Дряхлый и немощный дед с дурковатым клоуном. Что у мелкого с мимикой?» — вопрошает Евгений.

«Чёрный костюм, белая рубашка, чёрный галстук. В США так на похороны одеваются», — замечает Светлана С. «И куда наглость девалась? Такой сладэсенький, как сахарок, перед богатым дяденькой», — вопрошает Людмила Геннадьевна.

«На фоне Сонного Джо смотрится наркоманом на измене», — замечает S.A.

«Уважаемые коллеги. Прочитал все ваши комментарии и не увидел правильного ответа. Зеленский русскоязычный. Говорить на украинском или английском языке по бумажке, это не значит, что ты начнёшь понимать украинский или английский язык, в диалоге или когда тебе говорит переводчик. Он просто не понимает что ему говорят, и делает вид, что ему смешно и приятно. На самом деле, он просто не понимает. Нужно было попросить переводчика с английского на русский. К чему эти понты с украинским? Поэтому и выглядит как наркоман. Но это не точно», — заметил Сергей Шилкин.

«Зеленского назвали Левински. На что они, интересно, намекали?! Хоть не Моникой назвали, и то хорошо», — считает Т.

«Хлопочет лицом, такое впечатление, что он вообще не соображает, что происходит, его эмоции захлестнули и прелесть от процесса своего сидения в Овальном кабинете. Это президент или хуторянин во дворце?» — задает вопрос Людмила Смирнова.

«Президент Левински снял маску! Зачем? Уберите детей от экрана!» — шутит Андрей Смекаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне 1 сентября оценили пользователи соцсети Twitter. На видеозаписи мероприятия видно, как украинский глава снимает маску, улыбается и, потирая ноги, смотрит на президента США.

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