Черкесск, 2 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии начались выплаты пенсионерам единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей. На карты «Мир» «президентская» субсидия начала поступать с утра 2 сентября. В тексте сообщения к переводу говорится: «Зачисление единовременной социальной выплаты по Указу президента РФ 10 000 р.».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Всего помощь от государства получат порядка 122 тысяч пенсионеров, сообщила заместитель управляющего ОПФР по КЧР Ирина Тамбиева. При этом выплаты положены всем пенсионерам, получающим страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Напомним президент РФ Владимир Путин на основании решения депутатов съезда партии «Единая Россия» подписал 24 августа указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Поддержку получат свыше 43 млн российских пенсионеров.