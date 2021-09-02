Пенза, 2 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 230 новых случаев инфицирования коронавирусом. Накануне заболели 234 человека. Соответствующие данные публикует 2 сентября общероссийский оперативный штаб.

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Всего по области с начала пандемии подтверждено 63 994 заражения. Выздоровели за все время 52 622 ковид-пациента, за сутки — 369 человек. Скончались от COVID-19 всего 2193 жителя, в том числе за последние 24 часа — 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 6 956 318 случаев.

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