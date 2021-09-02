Сестрорецк, Санкт-Петербург, 2 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении водителя маршрутного такси Карена Чаляна, которого обвинили в нарушении правил дорожного движения, приведшем к гибели пассажирки, сообщила 2 сентября Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Vk.com/spb_today ДТП с маршруткой под Петербургом (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Любовь Воробьева)

Как сообщало ИА REGNUM, тяжелое ДТП произошло днем 3 февраля 2021 года в Курортном районе города на 545-м км трассы Зеленогорск — Приморск — Выборг.

Как установили в суде, 62-летний водитель в условиях светлого времени суток, неограниченной видимости, заснеженного асфальтового покрытия избрал скорость порядка 90 км/ч, не обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за движением автобуса. При проезде закругления он не справился с управлением автобуса, допустил его занос, выехал за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на опору электроосвещения с последующим опрокидыванием автобуса.

В результате ДТП одной из пассажирок — 71-летней пенсионерке — был причинен тяжкий вред здоровью. Женщина скончалась на месте от сочетанной тупой травмы тела с множественными повреждениями внутренних органов и костей скелета. Еще четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести.

«Судом было установлено, что Чалян вину признал, чистосердечно раскаялся, положительно характеризуется по месту работы, имеет хронические заболевания, на учетах не состоит, пенсионер, но имеет постоянное место работы и заработок, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ при управлении автомобилем», — уточнили в ОПС.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении с запретом на управление транспортными средствами сроком на три года. Гражданский иск потерпевшей стороны признан судом по праву.