Минск, , 12:16 — REGNUM Минск и Ханой создали отношения настоящей дружбы и доверия, которые не подвластны внешнеполитической конъюнктуре. Об этом сказано в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука с национальным праздником — Днем независимости.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Современный Вьетнам согласно заповедям Хо Ши Мина успешно продолжает строить независимое и справедливое государство для народа», — подчеркнул Лукашенко.

В поздравлении также сказано: «Двустороннее взаимодействие в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и культуры имеет значительный потенциал, и мы сумеем реализовать его в полной мере, несмотря на ограничения, вызванные мировой пандемией, другие временные сложности».

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