Джакарта, 2 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что экспорт сельскохозяйственной продукции в середине 2021 года увеличился на 40,29% по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщает Kompas.

Индонезия

«В период с января по июнь 2021 года стоимость сельскохозяйственного экспорта достигла 277,95 трлн рупий, что на 40,29% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года», — заявил вице-президент страны.

По данным министерства сельского хозяйства, в 2020 году экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 15,79%.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам правительства Индонезии, экспорт газа в 2030 году увеличится почти в четыре раза до 6,9 млрд кубических метров в сутки.