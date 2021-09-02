Москва, 2 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским соглашения в США только усилят зависимость Киева от Вашингтона, заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден. 1 сентября 2021

«Подписанные соглашения только увеличивают зависимость от Соединенных Штатов, причем в таких отраслях, как например, энергетика, радикально. То же самое и в космосе», — цитируют его «Известия».

По его словам, вместе с тем «пиаровские очки это собрать поможет». Эксперт уверен, что отношения стран качественно никак не изменятся, однако этот шаг только усилит внешнее управление США над ключевыми отраслями экономики Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что в ходе переговоров услышал от Джозефа Байдена положительную оценку реформ, которые в настоящий момент реализуются на Украине.

Читайте также: Зеленский рассказал, какие реформы на Украине больше всего похвалил Байден