Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Ростовской области бесплатным питанием — завтраком или обедом — обеспечат более 195 тысяч младшеклассников. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Eduurfo.ru В школьной столовой

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«Обеденные залы школ постепенно меняют свой облик, они становятся больше похожи на уютные кафе, где можно с удовольствием пообщаться. Питание школьников обеспечивают 1 179 пищеблоков. В 163 организациях работают штатные повара, в 1 016 пищеблоках предоставляются услуги по организации питания в форме аутсорсинга», — уточнила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

В 2020 году на бесплатное горячее питание донских учеников 1−4 классов из бюджетов всех уровней было направлено 753 млн рублей. В 2021 году на ту же статью расходов потребовалось немногим менее 2 млрд рублей. Средства выделены также из бюджетов всех уровней.