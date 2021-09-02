Москва, 2 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Бизнесмен Александр Мамут продал основную долю компании «Азбука-Аттикус» главе «Эксмо-АСТ» Олегу Новикову. Об этом 1 сентябрясообщил «Коммерсантъ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги

Источники издания отмечают, что сумма сделки составила «несколько миллиардов рублей». Ранее Мамут сообщил журналистам, что ему принадлежит 51% акций компании, бизнесмен пояснил, что остальной долей владеет французская Lagardere Publishing.

Сообщается также, чтов рамках сделки Мамут продал типографию «Парето-Принт». Согласно мнениям экспертов отрасли, результатом сделки станет монополизация рынка коммерческой литературы. Новиков отметил в комментарии изданию, что «фактически» сделка пока не закрыта.

Для справки: «Азбука-Аттикус» является одной из крупнейших российских компаний на рынке, она уступает лишь «Эксмо-АСТ» и «Просвещение». Компания была основана в июне 2008 года.