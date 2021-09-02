Орск, Оренбургская область, 2 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области местный житель отравился грибами, которые приобрел через интернет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мухоморы

С жалобой на неадекватного мужчину в полицию обратился житель соседней квартиры в доме по ул. Школьная. Информация о неадекватном поведении орчанина подтвердилась, когда стражи порядка приехали на место происшествия. Мужчина признался, что в его квартире в тумбочке лежат грибы. Бригада скорой помощи доставила орчанина в больницу.

В присутствии понятых следственная группа изъяла прозрачный полимерный контейнер с веществом неизвестного происхождения. Впоследствии было установлено, что житель Орска заказал сухие измельченные грибы мухоморы через интернет. Данный продукт мужчина употребляет в течение года, а это уже его второе отравление за месяц.

В настоящее время полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.