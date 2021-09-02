Вологда, 2 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Вологодская прокуратура направила в суд дело о гибели женщины под упавшим забором. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, трагедия произошла в ноябре 2020 года.

Usman48.ru Забор исправительной колонии

«С марта по ноябрь 2020 года предприниматель арендовал земельный участок на улице Элеваторной. Забор вокруг территории давно требовал ремонта и находился в плохом состоянии. В результате конструкция упала на проходившую мимо пожилую вологжанку. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью», — сообщили в ведомстве.

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне произошел несчастный случай — воротами насмерть придавило трехлетнего ребенка.