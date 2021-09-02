Москва, , 12:11 — REGNUM Встреча президента США Джозефа Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского производит удручающее впечатление, критики главы республики зададут много вопросов, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Флаги России, Украины и США © ИА REGNUM

«Скорее, встреча производит удручавшее впечатление. Зеленский ехал в Вашингтон с набором своих пропагандистских инициатив, которые остались без должного внимания. Вместо этого президент «незалежной» получил наставления и поручения вассалу от сюзерена. Закономерно, если страна отдана под внешнее управление», — рассуждает Слуцкий в ТГ-канале.

Можно с большой долей вероятности предсказать, что критики Зеленского на Украине будут задавать ему вопрос: зачем он вообще посетил США, отметил парламентарий.

Уже сейчас некоторые украинские политологи с издевкой комментируют, что он ездил «получать ярлык на княжение» или «просто сфотографироваться с президентом сверхдержавы», констатировал Слуцкий.

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