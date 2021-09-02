Владивосток, 2 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина из-за нехватки времени нет аккаунтов в социальных сетях. Об этом 2 сентября рассказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков в ходе марафона «Новое знание» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«У самого Путина нет социальных сетей. Он сам отвечал на этот вопрос и говорил, что нет времени самому вести социальные сети», — сказал представитель Кремля.

Также он добавил, что российский лидер не хочет, чтобы кто-то вел за него аккаунты в соцсетях, так как считает, что это неправильно.

При этом Песков уточнил, что Кремль и правительство РФ увеличивают свое присутствие в социальных сетях и в дальнейшем будут совершенствовать свою работу в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты и Украина дружат не «для себя», а против России.