Казань, 2 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 2 сентября лабораторно подтверждены 25 560 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 49 за сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 22 358 ковид-пациентов, скончались 685 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 57 человек, количество летальных исходов возросло на три.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, в осенний период в стране может снова вырасти заболеваемость COVID-19.

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