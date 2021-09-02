Владивосток, 2 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков должил президенту РФ Владимиру Путину о новых инструментах развития социально-экономического развития Дальнего Востока в ходе осмотра интерактивной карты инвестиционных проектов на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Приморье для реализации программы «Дальневосточный квартал» планируется задействовать ТОР «Надеждинская». В районе полуострова Де-Фриз, в непосредственной близости от Владивостока и Артема и планируется создать город Спутник, рассчитанный не менее чем на 50 тысяч жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин прибыл 2 сентября на остров Русский во Владивостоке для участия в VI Восточном экономическом форуме, где главе государства представили интерактивную карту результатов развития Дальнего Востока.