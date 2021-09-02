Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM Екатеринбург готов проводить форумы любого масштаба с участниками высокого уровня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в город.

По словам федерального чиновника, итальянские участники международной выставки «Иннопром» (Екатеринбург) хвалили организацию данного мероприятия. Город готов проводить форумы любого уровня, считает глава МИД.

«И климатический саммит, и мероприятия стран ШОС могут пройти в Екатеринбурге», — сказал Лавров.

Для проведения таких мероприятий нужно подать соответствующую заявку и пройти все этапы согласования, уточнил министр.

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