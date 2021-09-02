Екатеринбург, 2 сентября 2021, 12:11 — REGNUM Екатеринбург готов проводить форумы любого масштаба с участниками высокого уровня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в город.
По словам федерального чиновника, итальянские участники международной выставки «Иннопром» (Екатеринбург) хвалили организацию данного мероприятия. Город готов проводить форумы любого уровня, считает глава МИД.
«И климатический саммит, и мероприятия стран ШОС могут пройти в Екатеринбурге», — сказал Лавров.
Для проведения таких мероприятий нужно подать соответствующую заявку и пройти все этапы согласования, уточнил министр.
Читайте ранее в этом сюжете: Определена программа визита главы МИД Сергея Лаврова в Екатеринбург