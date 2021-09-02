Ставрополь, 2 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Ставропольском крае получат помощь властей региона дети, больные сахарным диабетом. На их поддержку будут направлены денежные средства, сэкономленные при отмене празднования дней городов и сел. Такое решение принял губернатор края Владимир Владимиров на основании опроса жителей Ставрополья о целесообразности проведения дней населенных пунктов в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции.

Doctordiabet.ru Детский диабет

Ставропольцы высказались против праздников и предложили запланированные на их проведение средства отдать больным детям. В крае 828 детей с сахарным диабетом. Для них будут закуплены не только медикаменты, но и средства удалённого контроля уровня глюкозы.

«Для них будут дополнительно приобретены инсулин, средства самоконтроля, расходные материалы для инсулиновых помп. Кроме того, родители получат средства удалённого контроля уровня глюкозы и смогут следить за состоянием своих детей дистанционно, через смартфон. Это уникальная технология, которую мы апробируем одни из первых», — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

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