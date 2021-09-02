Москва, , 12:16 — REGNUM Украине следует не сражаться против газопровода «Северный поток — 2», а радостно приветствовать, ведь его запуск означает уменьшение связей с Россией. Об этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своём телеграм-канале.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пушков прокомментировал заявление главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко, который назвал газопровод угрозой национальной безопасности страны. По словам сенатора, в Киеве запутались в претензиях к российскому проекту.

Так, Украина то критикует СП-2 за свою потерю $6 млрд в год, то объявляет российский газ «самым грязным в мире», но требует сохранить его транзит через свою территорию и закупает по реверсу из Восточной Европы.

Теперь заявлено о нацбезопасности Украины, которая совершенно ни при чём. По логике Киева, угроз будет тем меньше, чем меньше связей у Украины с Россией, но «Северный поток — 2» идёт по дну Балтийского моря и полностью отвечает этим пожеланиям.

«Так что пусть в Киеве не сражаются против «Северного потока — 2», а радостно приветствуют его. Никаких связей с Россией! В Киеве ведь этого добивались?» — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленскийзаявил, что США пообещали ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2», если его запуск спровоцирует небезопасную ситуацию для Украины.

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