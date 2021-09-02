Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Ростовской области учебных год начался для 200 тыс. студентов, получающих знания в 29 вузах и 115 средних учебных заведениях. Торжественную линейку в Донском государственном техническом университете посетил глава региона Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Felix Ling Преподаватель в ВУЗе

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«Вот что интересно: в нашей стране 85 субъектов федерации, а в ДГТУ пришли учиться в этом году представители 84 регионов России и 42 стран мира. Но для нас особенно важно, что вуз готовит востребованных специалистов для региональной экономики, экономики всей страны», — отметил донской губернатор, приветствуя студентов.

Донской государственный технический университет является координатором программы научно-образовательного центра юга России, который объединяет вузы Ростовской и Волгоградской областей, а также Кубани.