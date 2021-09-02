Апшеронск, Краснодарский край, 2 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Более 200 домовладений подтоплено на территории Апшеронского района Краснодарского края после сильных ливней 1−2 сентября. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. В муниципалитете действует режим повышенной готовности.

Маскитный Наводнение

«Поступило 217 заявлений от жителей о том, что вода зашла на приусадебные участки и 100 обращений, что вода зашла в дома. Социально-значимых объектов в зоне подтопления нет. На данный момент работают комиссии по оценке ущерба, которые осуществляют подворовые обходы», — сообщили в оперштабе.

По данным на утро 2 сентября, из-за подтоплений эвакуированы восемь человек — шестеро разместились у родственников, двое — в гостинице.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края до 3 сентября действует штормовое предупреждение. Непогода накрыла Сочи — накануне там на берег вышел смерч, в городе прошёл сильный дождь.