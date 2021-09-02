Москва, 2 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В 2021 году ВВП России может вырасти чуть больше чем на 4,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил научный сотрудник Института «Центр развития» ВШЭ Николай Кондрашов. Так он прокомментировал прогноз экспертов Сбербанка, согласно которым экономика РФ по итогам 2021 года может вырасти на 4,2−4,3%.

Investprofit.info ВВП России

«Прогноз Сбербанка по ВВП более чем реалистичный, — сказал Кондрашов. — Банк России оценивает рост ВВП в 2021 году в 4−4,5%, что, в принципе, то же самое. Мы, впрочем, ожидаем увидеть чуть больший рост — 4,6%. Причем нашему прогнозу соответствует стабилизация ВВП на уровне II квартала текущего года (после сильного роста в первых двух кварталах). Во II квартале многовато факторов, которые обусловили некоторый перегрев экономики. Прогнозы ниже 4,5% в 2021 году де-факто исходят из коррекции в III—IV кварталах. При этом мы не удивимся, если рост ВВП составит и 5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост ВВП России в июле замедлился до 4,7% в годовом выражении.