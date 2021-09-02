Омск, 2 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Заморозки ожидаются в Омске ночью 3 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Pixabay.com Заморозки

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Как уточнили синоптики, в Омской области ночью 3 сентября местами прогнозируется заморозки в приземном слое до −0…−2 ℃.

Как сообщал ИА REGNUM, заморозки также прогнозируются в Хакасии.

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