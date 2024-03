Лондон, 2 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Британская компания по производству лимитированных спортивных автомобилей класса люкс Morgan Motor анонсировала премьеру нового трёхколёсного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Morgan Новый трицикл Morgan

В модельном ряду марки новинка заменит снятый с производства Morgan 3 Wheeler.

Под капотом нового автомобиля будет стоять трёхцилиндровый атмосферный бензиновый мотор Duratec от компании Ford. Он до сих пор устанавливается на самые простые модификации хетчбэка Ford Fiesta.

Заводская версия «движка» имеет объём 1,1 литра, а его мощность в зависимости от версии варьируется от 70 до 85 л. с. (105−110 Нм). Однако для нового Morgan настройки силового агрегата могут быть изменены.

Более подробная информация о трицикле, вероятно, появится ближе к официальной премьере модели.

Ранее компания Morgan совместно с фирмой Rally Raid UK представила вседорожную версию автомобиля Plus Four CX-T. Машина выполнена в стиле ретро, а за её основу был взят Morgan Plus 4 второго поколения. Собрана машина на новой алюминиевой «тележке» CX-Generation.

Читайте также: BMW представила концепты электросамоката и велосипеда-трицикла