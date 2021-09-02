Челябинск, 2 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Челябинске 21-летний юноша и девочка-подросток попались на покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Следствию известно, что в августе они приобрели вещество и расфасовали его для дальнейшего сбыта. Затем их задержали. У задержанных изъяли 11 свёртков с наркосредством, готовым к реализации.

Сейчас решается вопрос о предъявлении этим гражданам обвинения. Также в ближайшее время им изберут и меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи вовлечения молодых людей в наркоторговлю не являются редкостью на Урале. Как правило, тех, кто этим всё же занимается, ожидают долгие годы в заключении.