Константиновский район, Ростовская область, 2 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Ростовской области после вмешательства прокуратуры хуторян избавили от стихийных свалок. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Мусор

В ходе инспекции было установлено, что неподалёку от хуторов Хрящевский и Ведерников Константиновского района образовались два свалочных очага. При этом администрация Константиновского городского поселения оперативных мер не приняла.

Ответственные чиновники привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Мусор вывезен.