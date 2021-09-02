Москва, 2 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Считает кредиты прямой дорогой в долговую яму каждый второй житель России (50%). Только 15% назвали кредит прекрасной возможностью воплотить свою мечту, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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При этом по данным Банка России, граждане стали чаще брать кредиты. Число заемщиков в 2021 году увеличилось на четверть: 37% против 29% в 2020 году. Чаще остальных пользовались банковским кредитом люди с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (46%).

Те, кто воспользовался кредитом за последние шесть месяцев, относятся к ним лояльнее. 25% считают кредит прекрасной возможностью приобрести желаемое, дорогой в долговую яму — 43%. Те, кто не брал кредит, за последние полгода, — 9% и 56% соответственно.

Опрос проведен 10−30 августа 2021 года. Опрошены 2500 граждан РФ старше 18 лет в 505 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России кредитные обязательства перед банками имеет почти половина жителей России.

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