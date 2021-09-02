Баку, , 11:59 — REGNUM МИД Азербайджана отреагировал на интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна РИА Новости. Заявление Баку было опубликовано 2 сентября на сайте азербайджанского дипломатического ведомства.

МИД Азербайджана Gov.az

«Арарат Мирзоян подтвердил позицию Еревана, которая противоречит традиционному международному праву и отражает территориальные претензии к Азербайджану. Разжигая агрессивный сепаратизм на территориях Азербайджана в пределах его международных границ», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Авторы обращения также заявили, что объявленная Ереваном «стратегия мира и безопасности» якобы является «мошенничеством». Кроме того, в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве обвинили армянскую сторону в проведении «политики агрессии».

Напомним, ранее Мирзоян в интервью заявил, что переговоры о делимитации армяно-азербайджанской границы не начнутся, пока Баку не выведет войска из Сюникской области в районе Черного озера, куда они вошли 12 мая.

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