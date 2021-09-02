Улан-Удэ, 2 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Программа туристических чартеров на зимний Байкал продлена на 2022 год. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, соглашение об этом подписали глава республики Алексей Цыденов, руководитель Ростуризма Зарина Догузова и гендиректор «TUI» Тарас Демура.

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По словам главы региона, запуск чартерных рейсов в 2020 году повысил интерес инвесторов к республике. В частности, компания «Cosmos Hotel Group» планирует строительство здесь четырёх‑ и пятизвёздочных гостиниц, вилл, спортивных комплексов и спа-комплексов. «Green Flow» уже приступил к реализации проекта гостиничного комплекса «Байкальской гавани». «Программа, которую Ростуризм поддерживает, компании туры реализуют, дало такой существенный толчок в целом развитию Республики Бурятия. И мы двумя руками за и всячески со своей стороны содействием, чтобы это работало», — отметил он.

Зарина Догузова добавила о необходимости развивать в туристическом направлении не только берег Байкала, но и места с термальными источниками.