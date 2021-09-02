Джакарта, 2 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. По оценкам правительства Индонезии, экспорт газа в 2030 году увеличится почти в четыре раза до 6,9 млрд кубических метров в сутки, сообщает CNBC Indonesia.

diligentia.net.in Добыча газа

Экспорт газа с 1,5 млрд кубометров в сутки в 2020 году, по оценкам, увеличится до 3,5 млрд кубометров в сутки в 2025 году и снова увеличится до 6,9 млрд кубометров в сутки в 2030 году.

Индонезия нацелена на прекращение экспорта газа с 2035 по 2036 год, но страна, как ожидается, по-прежнему будет экспортировать газ до 2040 года, но в меньших количествах.

План по прекращению экспорта газа может не быть реализован, учитывая, что внутреннее потребление газа все еще ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продолжает укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами в энергетическом секторе.

Подробнее в материале:Индонезия укрепляет сотрудничество с США в энергетическом секторе