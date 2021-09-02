Уфа, 2 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара в многоквартирном доме, возбуждено в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после пожара

Следователи установили, что вечером 1 сентября в г. Салавате произошел пожар в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. После этого в реанимацию городской больницы были доставлены двое детей четырех и 17 ле, с признаками отравления продуктами горения. Позже четырехлетний ребенок скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.