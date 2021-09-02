Пекин, , 11:56 — REGNUM Строительство Китаем новых ракетных шахт в Китае может свидетельствовать как о стремлении Пекина не отставать от России и США в ядерной области, так и желании создать потенциал для поддержания своих геополитических амбиций, пишет Рон Хейскен 2 сентября в статье The Strategist.

Ранее внештатные аналитики в Соединенных Штатах подтвердили расплывчатые предположения, которые высказывались в Пентагоне примерно с 2018 года о том, что Китай намеревается расширить свои силы наземных стратегических ракет, способных достичь большей части или всей территории США. Эти аналитики обнаружили 120−145 недавно построенных шахт для таких ракет — скорее всего, DF-41, новейшего оружия в арсенале КНР. Эти ракеты были спроектированы таким образом, чтобы нести несколько боеголовок, в связи с чем такое развитие событий предвещает нехарактерно большой и внезапный всплеск критического ядерного потенциала Китая.

По мнению эксперт, наиболее вероятной причиной такого шага со стороны Пекина стало нежелание отстать от США и России в области ядерного оружия. После окончания Холодной войны наступательные ядерные силы США находились в состоянии относительного пренебрежения, тем не менее на фоне действий России, которая «стремилась» поставить под сомнение эффективность американского потенциала Вашингтон оказался вынужденным пойти на всеобъемлющую программу модернизации.

«Эти события, безусловно, будут иметь серьезные последствия и для Китая», — подчеркнул он.

«Однако свою роль может играть и еще один беспрецедентный набор соображений», — добавил Хейскен.

В последнее время Китай открыто изображает свою систему управления как реальную альтернативу либеральной демократии. Он заявил о своем намерении реформировать так называемый порядок, основанный на правилах, и подтвердил свое стремление продолжать добиться геополитических изменений, в частности, по формальному включению Тайваня в Китайскую Народную Республику и утверждению суверенитета Китая над Южно-Китайским морем. Пекин, безусловно, осознает, что каждое из этих устремлений станет высшей проверкой имеющихся инструментов для поддержания стабильности и мира, и вполне мог прийти к выводу, что создание ядерного порядка, более поддерживающего его интересам, было бы разумной инвестицией.

«В этом контексте обнаружение новых ракетных шахт представляется необычным и тревожным событием», — продолжил он.

По его словам, это развитие событий можно считать таковым, даже если Пекин и намерен развернуть меньшее количество ракет, планируя беспорядочно перемещать их между соседними шахтами, чтобы повысить вероятность выживания в случае контратаки.