Пекин, 2 сентября 2021, 11:56 — REGNUM Строительство Китаем новых ракетных шахт в Китае может свидетельствовать как о стремлении Пекина не отставать от России и США в ядерной области, так и желании создать потенциал для поддержания своих геополитических амбиций, пишет Рон Хейскен 2 сентября в статье The Strategist.
Ранее внештатные аналитики в Соединенных Штатах подтвердили расплывчатые предположения, которые высказывались в Пентагоне примерно с 2018 года о том, что Китай намеревается расширить свои силы наземных стратегических ракет, способных достичь большей части или всей территории США. Эти аналитики обнаружили 120−145 недавно построенных шахт для таких ракет — скорее всего, DF-41, новейшего оружия в арсенале КНР. Эти ракеты были спроектированы таким образом, чтобы нести несколько боеголовок, в связи с чем такое развитие событий предвещает нехарактерно большой и внезапный всплеск критического ядерного потенциала Китая.
По мнению эксперт, наиболее вероятной причиной такого шага со стороны Пекина стало нежелание отстать от США и России в области ядерного оружия. После окончания Холодной войны наступательные ядерные силы США находились в состоянии относительного пренебрежения, тем не менее на фоне действий России, которая «стремилась» поставить под сомнение эффективность американского потенциала Вашингтон оказался вынужденным пойти на всеобъемлющую программу модернизации.
В последнее время Китай открыто изображает свою систему управления как реальную альтернативу либеральной демократии. Он заявил о своем намерении реформировать так называемый порядок, основанный на правилах, и подтвердил свое стремление продолжать добиться геополитических изменений, в частности, по формальному включению Тайваня в Китайскую Народную Республику и утверждению суверенитета Китая над Южно-Китайским морем. Пекин, безусловно, осознает, что каждое из этих устремлений станет высшей проверкой имеющихся инструментов для поддержания стабильности и мира, и вполне мог прийти к выводу, что создание ядерного порядка, более поддерживающего его интересам, было бы разумной инвестицией.
По его словам, это развитие событий можно считать таковым, даже если Пекин и намерен развернуть меньшее количество ракет, планируя беспорядочно перемещать их между соседними шахтами, чтобы повысить вероятность выживания в случае контратаки.