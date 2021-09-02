Сан-Хосе, США, 2 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Один из родоначальников жанра трип-хоп американский музыкант DJ Shadow в своих социальных сетях анонсировал специальное переиздание к 25-летию своего дебютного альбома «Endtroducing».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Ремастированное издание дебютантка выйдет 24 сентября на лейбле Island вместе с новым 7-дюймовым ремиксом Cut Chemist на песню «The Number», который будет доступен на стриминговых сервисах. «Я был так счастлив, что недавно обнаружил оригинальную кассету DAT, которая послужила окончательным источником микширования альбома, и смог предоставить ее для ремастера как раз к этому релизу», — сказал DJ Shadow. «Сравнивая новую версию со старой, я был потрясен тем, как много слышимых деталей было обнаружено, о которых я совершенно забыл».

DJ Shadow — музыкант, тёрнтейблист. Родоначальник жанратрип-хоп. Известен как музыкант, выпустивший первый полностью семплированный альбом («Endtroducing…» в 1996), в связи с чем попал вкнигу рекордов Гиннесса. Также являлся участник первого состава проекта UNKLE (1994—1998), наравне с её основателем Джеймсом Лавеллеми непосредственно автор дебютного альбома проекта «Psyence Fiction».