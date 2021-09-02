Владивосток, 2 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В настоящее время в России примерно 2,8−3 млн человек продолжают работать в удаленном формате. Об этом 2 сентября заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе сессии «Вызовы и перспективы российского рынка труда» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Duma.gov.ru Антон Котяков

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«На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удаленно и дистанционно продолжает трудиться 2,8−3 млн человек», — сказал Котяков.

Также глава Минтруда уточнил, что до пандемии COVID-19 в России в удаленном формате работало только около 30 тыс. человек, а во время пандемии это число возросло до 11% от работоспособного населения — около 5−6 млн человек.

При этом Котяков добавил, что после смягчения связанных с SARS-CoV-2 ограничений многие предпочли и далее работать удаленно, что по мнению главы Минтруда, говорит о преимуществах такой работы для части работников и о том, что в дальнейшем это обстоятельство может повлиять на рынок труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что более 40% жителей Москвы, которых из-за коронавируса перевели на удаленную работу дома, не хотят возвращаться в офисы.