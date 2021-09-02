Владивосток, 2 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прибыл 2 сентября на остров Русский во Владивостоке для участия в VI Восточном экономическом форуме, где главе государства представили интерактивную карту результатов развития Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин на Восточном экономическом форуме

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Владимиру Путину полпред президента в ДФО Юрий Трутнев показал проекты и рассказал о достижении планируемых показателей.

Всего на интерактивной карте представлено 2611 проектов. Все отрасли вошли в структуру инвестиций, наиболее скромные — туризм и лес.

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Как сообщало ИА REGNUM, Фонд Росконгресс и киностудия «Союзмультфильм» выпустили динамичный анимационный ролик, посвященный Дальнему Востоку и Восточному экономическому форуму. Мультфильм о возможностях регионов ДФО сделан в виде компьютерной игры, герои которой ученый, предприниматель и турист.