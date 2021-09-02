Сеул, 2 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 2 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Starsamachar.com Совместные учения ВС Южной Кореи и США. Foal Eagle

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По их словам, с 28 по 31 августа коронавирус был выявлен у 22 человек, среди которых американские военнослужащие, члены их семей и южнокорейские сотрудники баз.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях на базе в Пхёнтхэке и авиабазе в Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1372.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1961 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 255 401.

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