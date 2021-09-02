Чебоксары, 2 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Ибресинском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в связи с ДТП с участием сотрудника полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Chuvashia.sledcom.ru Следственные действия на месте ДТП с участием полицейского в Чувашии

Под уголовное преследование попал участковый уполномоченный ибресинского отдела МВД. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения»).

Авария произошла 1 сентября в посёлке Ибреси в 16:40. Следствие полагает, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём служебной машины «УАЗ Патриот», не справился с управлением и сбил стоявшего на обочине 47-летнего пешехода, прижав его к припаркованному рядом грузовику.

В результате аварии у пострадавшего диагностированы тяжёлые травмы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все детали происшествия, назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте дорожно-транспортного происшествия побывал глава МВД по Чувашии Виктор Шметков. В ведомстве назначена служебная проверка. В полиции также отмечают, что принято решение об увольнении фигуранта уголовного дела, его непосредственных руководителей ждёт дисциплинарное наказание.