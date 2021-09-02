Махачкала, 2 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Дагестане активными темпами ведется школьное строительство. В преддверии нового учебного года сданы 20 объектов образования, до конца 2023 года планируется построить еще 190 школ и детских садов, сообщил врио главы регионального минобра Яхъя Бучаев в своей торжественной речи на церемонии открытия новой школы в селе Эндирей Хасавюртовского района.

Mor Школа

По его словам, такими темпами в Дагестане не строили даже во времена СССР. За внимание к региону и возможность решать проблемы обеспеченности местами в дошкольных и школьных образовательных учреждениях Бучаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября глава государства в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии 37 новых социальных объектов в Дагестане, в том числе школ, яслей и детских садов. По словам Путина, Минобороны возводит в регионе ещё 37 социальных объектов, из которых 27 будут сданы до конца 2021 года.

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