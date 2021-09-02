Москва, 2 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Помимо угрозы утечки персональных данных цифровизация содержит другие недостатки. Об этом 2 сентября заявил член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперт отметил, что в случае перевода официальных документов в цифровой формат граждане столкнутся с новой проблемой — носители электронных данных живут около 15−20 лет.

В качестве доказательства своих слов Ашманов предложил попробовать сейчас попробовать узнать, что записано на дискете начала XXI века. Сделать это без специального оборудования невозможно. То же самое будет и с современными носителями информации через 15−20 лет, но те, кто предлагает переводить документы в цифровой формат это не учитывают.

«Бересту из Новгорода мы до сих пор читаем, а дискеты начала века — нет», — сказал Ашманов.