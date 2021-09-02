2 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что жители Украины — не антисемиты и не нацисты, так их называют пропагандисты «из некоторых третьих стран».

Оксана Переможенко, , 19:09 — REGNUM Жители Украины — не антисемиты и не нацисты, их называют так пропагандисты «из некоторых третьих стран», заявил 1 сентября украинский президент Владимир Зеленский в Музее Холокоста в Вашингтоне.

Вождь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам украинского лидера, на Украине у «поклонников идей нацизма, ксенофобии и неравенства» «нулевые шансы» влиять на общество и политику.

«Уверенный ответ пропаганде некоторых третьих стран, которые называют украинцев иногда нацистами, иногда антисемитами, очевиден: украинцы выбрали меня (человека с еврейскими корнями. — О. П.) президентом Украины», — сказал Зеленский.

Президент Украины также добавил, что «в душе украинского народа, который пережил на своей земле Бабий Яр», не может быть и «зародышей антисемитизма и нацизма» — «ни в сердце, ни в душе».

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Заявление украинского лидера обсудили на странице издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что Зеленский, мягко говоря, неправ.

«Может, он слепой?» — не понимает Кир Анатольевич.

«То-то небольшая кучка всю погоду в стране делает, а власть боится голову поднять», — добавил Александр Б.

Воспоминание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так поэтому они в свастиках… [бьют] полицию, их отпускают, а на полицию заводят дела? Это ж они захватывают храмы, и храмы стоят пустыми, а служба проходит на стадионе? Гнида!» — написал Александр Ц.

«Не в музее пусть рассказывает, а в редакции «Таймс», — призвал Владимир П.

«Сегодня Time написал об обратном», — отметил Денис Л.

«Неужели они все тупо верят в то, что он говорит?» — задался вопросом Stepan G.

«Пусть возвращается, они ему напомнят, у кого влияние в стране…» — отреагировала Елена С.

«Зе про какую страну говорил? В Украине нацики правят бал!» — отметил Игорь К.

«В Украине ноль понятие относительное, и это не дно. У нас всё, что сейчас происходит, происходит ниже нуля, потому что ноль — это точка разумного «дна». В Украине оно уже давно пройдено. Поэтому влияние нацистов и ксенофобов действительно ниже нуля. Но очень сильное…» — добавил Дмитрий П.

«Ниже нуля — значит, негативное, получается, украинские нацисты и ксенофобы играют негативную роль и оказывают негативное влияние на Украину! Все вроде правильно сказал, просто кто это как услышал и понял для себя!» — в свою очередь отметил Роман Г.

«Именно из-за этого «меньше нуля» Украина и потеряла Крым и Донбасс…» — пишет Владимир П.

«Он с Марса прилетел», — отреагировал Анатоль К.

«Чего все сразу накинулись на него? Может, человек в 42… просто не знает, что такое нацизм», — с сарказмом добавил Сергей Н.

«Ну, не зиганул — и на том спасибо», — иронизирует Анна Ш.

«Зеля опустил некоторые слова: влияние власти на нацистов и ксенофобов в Украине меньше нуля. Этот клоун не может не врать», — добавил Evgeny A.

Шухевич фест Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«К окулисту! Срочно!» — отреагировала Валентина Б.

«Такое ощущение, что он «руководит» в какой-то параллельной Украине», — написал Владимир С.

«В стране, где есть мовный институт, где есть мовная полиция, где запрещают русский язык, где сносят памятники и прочее, и прочее… Браво, Зелински, *сы им в глаза», — пишет Ратмир Д.

«Еврей покрывает нацистов, какая ирония…» — отметил Сергей О.

«Закон об украинизации говорит о другом», — подытожил Кирилл Д.

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