Оренбургский район, Оренбургская область, 2 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Оренбургском районе Оренбургской области жертвами бездомных собак стали 26 кур. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Уничтоженные собаками куры

В полицию с заявлением обратилась жительница поселка 9 Января. По ее словам, ранним утром она вышла на шум во дворе и увидела свору собак. Когда прогнала бродячих животных, то столкнулась с нанесенным ущербом. В курятнике было уничтожено стадо бройлерных кур.

По данному факту правоохранители проводят проверку. В адрес администрации сельсовета Оренбургского района направлено предписание об отлове бездомных собак.

Как уже сообщало ИА REGNUM, правительство региона вынесло решение об увеличении финансирования мероприятий по отлову бродячих животных в 2022 году.