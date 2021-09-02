Лос-Анджелес, США, 2 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Симу Лю выложил в сеть видео, в котором он выполняет трюк на съёмочной площадке фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». Ролик был опубликован 1 сентября на странице актёра в Instagram.

Скриншот с YouTube «Шан-чи и легенда десяти колец»

В ролике Лю спрыгивает с крыши автобуса и хватается за борт. Актёр напомнил, что в США кинокомикс выйдет в кинопрокат 3 сентября 2021 года.

https://www.instagram.com/p/CTPhGmbFqq6/

Напомним, в России новую картину Marvel начнут показывать в кинотеатрах 2 сентября 2021-го. Сюжет «Шан-Чи и легенда десяти колец» расскажет о мастере единоборств, который, пытаясь разобраться со своим прошлым, внедряется в тайную организацию «Десять колец».