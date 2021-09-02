Уфа, 2 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. 301 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в республике выявили 57 654 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 52 070 человек, в том числе 89 человек победили инфекцию в минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе в прошедшие сутки констатировали смерть 15 пациентов с COVID-19, всего в Башкирии скончались 1145 таких пациентов.

Прививку от COVID-19 в регионе получили 1 166 855 человек, завершили вакцинацию от этой инфекции 1 015 426 человек.