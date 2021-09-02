Токио, 2 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Российский пловец Вячеслав Ленский завоевал бронзовую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

В комплексном плавании на дистанции 400 метров Ленский показал время 5 минут 4,84 секунды.

Победителем стал бразильский спортсмен Талиссон Энрике Глок с результатом 4 минут 54,42 секунды. Второе место занял представитель Италии Антонио Фантин (4.55,70).

Ещё один российский спортсмен Андрей Граничка занял четвёртое место (5.05,30).

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