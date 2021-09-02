Кемерово, 2 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Кемерове количество привитых от коронавируса горожан превысило 177 тысяч. Об этом сообщила мэрия муниципалитета.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

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«В областном центре на сегодняшний день 177 161 человек прошёл вакцинацию от коронавируса, в том числе 43 775 в возрасте старше 60 лет», — уточнили в городской администрации.

Власти напомнили, что сделать прививки от коронавируса может любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определит врач на приёме перед вакцинацией.