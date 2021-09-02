Кишинёв, , 11:45 — REGNUM Генеральная прокуратура Молдавии выступила с предложением к администрации президента республики, правительству и парламенту страны провести в своих структурах комплексную аудиторскую проверку. Данное заявление пресс-служба генпрокуратуры обнародовала 2 сентября.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Письмо по этому поводу было направлено генпрокурором президенту Республики Молдова, председателю парламента и премьер-министру с целью выявления и разоблачения возможных схем, способствующих хищению государственных денег, контрабанде, уклонению от уплаты налогов», — говорится в заявлении.

В Генпрокуратуре также призвали подключить к аудиту представителей ведомств финансового контроля и надзорных органов и обязались предоставить для этого наиболее опытных прокуроров. Комплексные проверки предлагается провести в рамках борьбы с коррупцией, о которой объявило новое правительство Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа парламент Молдавии в окончательном чтении принял законопроект о внесении поправок в закон «О прокуратуре». В нём предполагается упрощение процедуры увольнения генпрокурора республики. Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выступил против этого.

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