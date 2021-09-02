Варшава, 2 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Мариуш Блащак во время пресс-конференции заявил, что введение чрезвычайного положения в приграничной зоне на востоке Польши из-за ситуации на границе с Белоруссией является «необходимым шагом во избежание серьезного миграционного кризиса». Об этом сообщает Polskie Radio.

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Польши

«Уже несколько месяцев подряд нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока и Африки стоят возле нашей границы в Белоруссии и пытаются незаконными путями попасть в Польшу. Те, кто хочет спровоцировать кризис, надеется на повторение сценария 2015 года, когда на Евросоюз обрушилась волна мигрантов. Режим Александра Лукашенко пытается спровоцировать подобный кризис на восточной границе Польши», — заявил Блащак.

По мнению министра, ситуацию может исправить введение режима чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах.

«Чрезвычайный режим значительно усилит контроль над приграничной территорией, что не оставит нелегалам никаких шансов пересечь нашу границу», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с просьбой о введении чрезвычайного положения на 30 дней в приграничной полосе с Белоруссией к президенту Польши обратился премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Дело в том, что в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдают рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.

По словам польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.