Киев, , 11:43 — REGNUM Президент Владимир Зеленский заявляет, что в ходе переговоров услышал от Джозефа Байдена положительную оценку реформ, которые в настоящий момент реализуются на Украине.

Реформы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сказал на брифинге 2 сентября по итогам встречи с президентом США, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Зеленского, глава США особо отметил земельную и судебную реформы на Украине.

«Все видят инфраструктурные изменения в Украине и тот или иной результат. Я доволен, что на уровне президента США видят позитив… При этом со стороны Джозефа Байдена не прозвучало никакого негатива в отношении меня и команды», — добавил он.

Напомним, что земельная реформа, открывающая возможность продажи земли сельскохозяйственного назначения, внедрена на Украине с 1 июля 2021 года. Ожидается, что следующим этапом реформы станет разрешение иностранцам покупать землю. Ранее власти страны обещали, что соответствующий вопрос будет вынесен на всенародный референдум.