Барнаул, 2 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому края обнародовали подробности серьёзного пожара, возникшего сегодня, 2 сентября, в одном из домов по Змеиногорскому тракту. В общей сложности удалось спасти 19 человек.

МЧС Из-за пожара в Барнауле эвакуированы 19 человек

Из задымленной многоэтажки пожарные спасли четверых человек, двое из них дети, и эвакуировали 15 человек. Среди эвакуированных шесть детей.

Пожарным о возгорании сообщили в 11: 43. Через пять минут спасатели были на месте. Из окна на втором этаже шел дым, было сильное задымление в подъезде. В квартире горел телевизор, плавились колонки. Звено газодымозащитной службы вывело по лестничным маршам 15 человек.

Еще четверых спасли, используя защитные маски. На улице ждала автолестница для эвакуации, однако она не понадобилась. Быстрое обнаружение пожара способствовало его быстрой ликвидации. Площадь пожара составила один квадратный метр.

К тушению пожара были привлечены 11 единиц техники и 46 человек личного состава.

«Обесточив и зайдя в квартиру, мы обнаружили, что открытым пламенем в одной из комнат горит телевизор и домашний кинотеатр. Мы незамедлительно приступили к тушению возгорания и спасению людей из расположенных выше квартир. Хозяев в квартире не было, они ждали нас у подъезда», — рассказал прибывший первым к месту пожара начальник караула пожарно-спасательной части №9 Алексей Скрябин. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Всего за прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 23 пожара. Из них три пожара произошло в Барнауле, шесть пожаров из общего числа, зарегистрировано в жилом секторе.