Сыктывкар, 2 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Более 32 тысяч человек поддержали инициативу по присвоению Воркуте звания «Город трудовой доблести». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

(сс) Navigator-avia Визитная карточка Воркуты

«Наши жители приняли активное участие в акции. Результаты голосования будут переданы в федеральный центр для скорейшего принятия решения, — прокомментировал итоги голосования спикер Госсовета Сергей Усачёв. — Мы знаем, что Воркута сделала очень много в военные годы, для блокадного Ленинграда, для Победы. Она является самым северным городом республики, где условия для проживания и работы достаточно суровые, поэтому воспитываются там сильные и волевые люди. Безусловно, и город, и его жители достойны, чтобы Воркута носила высокое звание «Город трудовой доблести».

Как сообщало ИА REGNUM, почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году звание было присвоено 20 городам, в 2021 — 12.