Москва, 2 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. На данный момент заработную плату в размере более 100 тыс. рублей в месяц до вычета налогов получает 2,8 млн жителей России, которые заняты на средних и крупных предприятиях. Это следует из данных исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые 1 сентября приводит пресс-служба FinExpertiza.

Pixabay.com Очень солидная зарплата

«Зарплату от 100 тыс. руб. получают 2,84 млн россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, или около 10,3% всех работников. По сравнению с допандемийным периодом численность сотрудников с такими заработками увеличилась на 45,6% (в полтора раза меньше, чем в 2019 году — ред.)», — говорится в тексте исследования.

Уточняется, что высокий уровень зарплаты в наибольшей степени распространен на нефтегазовом Севере — в регионах с богатой ресурсно-сырьевой базой и в экономически развитых субъектах.

При этом лидируют Чукотский АО (47% работников получают зарплату от 100 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий АО (44,5%), Ненецкий АО (35,5%), Москва (34,8%), Магаданская область (34,3%), Сахалинская область (27,3%), Камчатский край (26,9%), Ханты-Мансийский АО (25,4%), Якутия (23,3%), Мурманская область (19,6%) и Санкт-Петербург (18%).

Также указывается, что меньше всего работников с таким размером зарплаты в Калмыкии (1,3%), Дагестане (1,4%), Ингушетии (1,4%), Мордовии (1,4%), Чечне (1,5%), Орловской области (1,5%), Кабардино-Балкарии (1,6%), Карачаево-Черкесии (1,6%), Ивановской области (1,7%) и Марий Эл (1,8%).

«На десять регионов приходится половина всех российских работников с зарплатами от 100 тыс. руб., а на одну только Москву — 36%. Таким образом, каждый третий высокооплачиваемый сотрудник работает в столице. И если в Москве, Санкт-Петербурге и добывающих регионах зарплатами от 100 тыс. никого не удивишь, то в подавляющем большинстве субъектов, 66 из 85, доля трудящихся с такими заработками не достигает и 10%, а в 52 регионах — не доходит и до 5%», — приводит пресс-служба слова президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой.

Кроме того, добавляется, что в обследовании учитывались штатные сотрудники крупных и средних предприятий, отработавшие все рабочие дни апреля и указывается, что в него вошли 104,6 тыс. крупных и средних предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября из данных Росстата стало известно, что реальная начисленная заработная плата в России в июне 2021 года выросла на 3,6% по сравнению с маем, а рост в годовом выражении ускорился до 4,9% с 3,3% месяцем ранее.